Bandeirantes começa a receber asfalto novo

As obras na avenida Bandeirantes entram em fase onde será acelerado o recapeamento devido a várias frentes de serviço em andamento de forma simultânea. Até agora 1,250 km da faixa já recebeu asfalto polimerizado na parte da pista reservada ao corredor de ônibus, entre a avenida Afonso Pena e a rua Santa Adélia.

Até sexta-feira (4), o recapeamento chegará ao cruzamento com a Avenida Salgado Filho, cobrindo uma extensão de 1 km desde a bifurcação da Bandeirantes com a Afonso Pena. Na primeira quadra (até a 26 de Agosto), o asfalto já foi refeito nas quatro pistas de rolamento.

Nesta quarta-feira (2), o recapeamento foi feito numa das quatro pistas, recomeçando na altura da rua Paissandu, onde tinha sido interrompido na sexta-feira passada. Com esta estratégia de aplicar a capa asfáltica por faixa, a obra pode ser executada sem que haja necessidade de interditar o trânsito da avenida por onde circulam diariamente 45 mil veículos.

Junto com a drenagem, a Águas Guariroba substituiu a rede de água de canos de amianto por PVC e a MSGÁS implantou ramal de gás natural entre as avenidas Salgado Filho e Afonso Pena, expansão de serviço planejado para evitar que no futuro o asfalto novo tenha de ser danificado para abertura de valeta.

