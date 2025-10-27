Bar na Esplanada Ferroviária terá noites de Halloween inspiradas em lendas urbanas

O Ponto Bar realiza entre os dias 25 de outubro e 2 de novembro a Semana de Halloween 2025 em Campo Grande, com o tema “Lendas Urbanas”. A programação promete uma imersão no 'terror' com destaque para a icônica Bruxa da Sapolândia.

Durante o evento, o bar será totalmente transformado em um cenário de terror e fantasia. O público será convidado a atravessar o “portal da realidade” e entrar na Casa da Bruxa, ambiente repleto de magia, mistério e performances interativas.

A decoração traz espaços temáticos como A Toca da Aranha, O Santuário da Viúva, A Loira do Banheiro e o Cruzeiro Central, um balcão convertido em altar com velas e um livro de desejos e intenções que serão “encantados” durante as noites. Dancers caracterizados como bruxos circularão pelo espaço conduzindo o público entre rituais e apresentações.



31/10 – Cainimim apresenta: Agroween - Halloween Do Agro

O espantalho desperta. A mistura entre o rural e o urbano ganha forma numa festa à fantasia que brinca com o imaginário do agro-pop.

Entre plantações sombrias e corações de pedra, o agro virou lenda urbana. Das grandes fazendas à cidade, o espantalho desperta e ninguém escapa da colheita. Preparado pra colher o que plantou? Cainimim apresenta sua edição de Halloween: O agro é tech, é pop, é Agroween. Festa à fantasia, porque de básico já basta viver no Mato Grosso do Sul!



01/11 – Halloween do Ponto apresenta: A Casa da Bruxa

A noite principal. O Ponto Bar se torna a própria lenda: entre velas, feitiços e desejos, o público entra no universo místico da Bruxa da Sapolândia (1971).

Na noite em que o véu entre os mundos se rompe, o Ponto Bar abre as portas da Casa da Bruxa. Entre velas, orações, desejos e delírios, as lendas ganham corpo e a cidade toda vira um feitiço coletivo. A bruxa não é mais lenda — é presença. Entre, escreva seu desejo no livro e descubra o que o feitiço reserva pra você.

O bar também irá premiar a melhor fantasia. O vencedor ganha um prêmio de R$ 200,00.



02/11 – Pontokê Especial: Cante por Eles

Encerrando a programação, um tributo aos artistas Belchior, Marília Mendonça, Elis Regina, Cazuza, Cassia Eller, Rita Lee, Tim Maia, Gal Costa, Mamonas Assassinas, Chorão, Vander Lee, MC Sapão, Whitney Houston, Amy Winehouse, Michael Jackson, Tina Turner e Freddie Mercury formam o line-up imortal dessa noite de celebração e saudade.

Cada música é um tributo, cada voz, uma oferenda. Porque enquanto houver quem cante, ninguém morre de verdade.

Serviço:

Semana de Halloween do Ponto Bar

25 de outubro a 2 de novembro de 2025

Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária – Campo Grande/MS

