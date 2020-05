Vídeo - Bares poderão ter música ao vivo a partir desta quinta

Os proprietários de restaurantes, bares e lanchonetes poderão, a partir desta quinta-feira (7), voltar a disponibilizar música ao vivo em seus estabelecimentos. É o que afirmou em live desta manhã, o prefeito Marquinhos Trad.

O prefeito explicou que, neste primeiro momento, somente voz e violão, com uma pessoa tocando e cantando estará autorizado para evitar qualquer tipo de aproximação com outras pessoas, permitindo assim o distanciamento social.

A medida, segundo o prefeito, atende a classe artística da capital que sofre com a pandemia que cancelou diversos eventos e apresentações. As apresentações estão permitidas até as 00h.

Deixe seu Comentário

Leia Também