Barracas credenciadas no Festival de Santo Antonio serão divulgadas na quarta-feira (27)

Com o término do prazo para as inscrições na seleção de espaços fixos para organizações levantarem barracas durante o Arraial de Santo Antônio, da Festa Junina 2025, o próximo passo é a divulgação do resultado que será publicado amanhã (28), em Diário Oficial.

A abertura dos envelopes e análise dos documentos é realizada internamente pela Comissão Especial às 14 horas desta terça-feira (27). O resultado será divulgado no Diário Oficial 28 de maio de 2025.



No dia 29 de maio de 2025, das 8h às 14h, será o período de recurso dos candidatos não habilitados. No dia 29 de maio de 2025 será publicado na edição extra do Diogrande o resultado dos recursos.



O resultado do sorteio das 18 barracas será divulgado no dia 2 de maio.

As festividades ocorrerão nos dias 12 a 15 de junho na Praça do Rádio Clube, localizada na Av. Afonso Pena, Centro.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também