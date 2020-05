Barreiras sanitárias da capital terão exames prontos em 10 minutos

As barreiras sanitárias, que serão instaladas a partir dessa terça-feira (26) nas cinco entradas de Campo Grande, terão exames para o novo coronavírus (Covid-19) prontos em 10 minutos. A informação foi passada pelo Prefeito da capital Marquinhos Trad (PSD),em uma transmissão ao vivo pela internet.

Segundo Marquinhos, passarão pelas testagens aquelas pessoas que apresentarem sintomas da doença. “Aqueles que forem sintomáticos, farão o exame na barreira mesmo, sendo que os resultados sairão em 10 minutos. Esses locais serão coordenados por equipes multidisciplinar, sendo que umas delas serão composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem”, afirmou.

O prefeito também explicou que o trabalho será realizado em uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Nós entramos com 90% da estrutura, ja o Estado com 10%. Além disso, amanhã (26) e quarta (27), iremos ver a evolução dessas barreiras como uma experiência comportamental, em períodos diurnos e contraturnos. Iremos fechar as cinco entradas da nossa cidade e todo veículo que entrar na capital, terá que passar por aferimento de temperatura do motoristas e passageiros, desinfecção dos automóveis”, finalizou.

Trabalho

A operação contará com mais de 200 pessoas, com duração de 12 horas. A intenção é levar informação e orientar os motoristas que circulam de uma cidade para outra, além de realizar exames que mostram os números reais do coronavírus.

Ao passar pelo local, o motorista será abordado por profissionais da saúde, da Secretaria Municipal e voluntários, que irão aferir a temperatura corporal, informar e orientar a população sobre a prevenção ao covid-19.

Caso seja detectado o estado febril, um dos sintomas do coronavírus, o motorista ou passageiro realizará o teste rápido do vírus, sendo encaminhado para outras providências. A ação acontece também em parceria com as 17 barreiras já instaladas nas fronteiras pelo governo do Estado. Ao passar por uma dessas fronteiras, o motorista recebe um adesivo, sendo liberado pela barreira sanitária.

A operação conta com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

