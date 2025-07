Base Móvel da Guarda chega a Vila Fernanda nesta quinta-feira

A Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana ficará estacionada na Rua Guavival com a Francisco Antônio de Souza no bairro Vila Fernanda por 15 dias, a contar desta quinta-feira (10), intensificando a segurança por meio de rondas e ações integradas às operações na Região Urbana do Lagoa.

Entre os serviços que serão realizados na região, destacam-se a Operação Saturação — voltada à redução da criminalidade por meio de patrulhamento preventivo, repressivo e abordagens estratégicas — e a Operação Ferro Velho, que promove fiscalizações e apreensões de materiais comercializados de forma irregular, com foco no combate ao furto de cobre, material presente em fios elétricos e frequentemente alvo de crimes na Capital.

A meta é que a Base Móvel percorra todas as sete regiões de Campo Grande, assim como foi realizado em 2024 com um ônibus totalmente equipado, viaturas, motocicletas e equipes especializadas da GCM, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Equipes da Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental também atuarão na região, realizando averiguações, ações preventivas e repressivas em conjunto com outras forças de segurança.

