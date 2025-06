Batida entre carro e carreta deixa dois feridos na BR-163, em São Gabriel do Oeste

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro deixou duas pessoas feridas no final da tarde deste sábado (7), no trevo da BR-163, em São Gabriel do Oeste - a 137 km de Campo Grande.

De acordo com o Veja Folha, o condutor do Chevrolet Kadett tentava atravessar a rodovia, saindo do Bairro Milani em direção ao Centro da cidade, quando foi atingido pela carreta que seguia pela BR-163 no sentido Rio Verde de Mato Grosso.

O impacto destruiu a parte dianteira do Kadett. O motorista e o passageiro sofreram escoriações e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, sendo encaminhados ao hospital municipal.

A carreta parou cerca de 50 metros após a colisão. O motorista permaneceu no local e prestou auxílio às vítimas até a chegada dos socorristas.

A ocorrência mobilizou equipes da CCR MSVia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuaram no controle do tráfego. O fluxo de veículos ficou lento no trecho durante o atendimento e a remoção dos veículos envolvidos.

O caso será apurado pelas autoridades competentes.

