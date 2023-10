Bazar Beneficente no estacionamento do Fort Cafezais começa nesta quinta

Do dia 26 a 29 de outubro acontecerá um Bazar Beneficente, no estacionamento do Fort Cafezais, em Campo Grande. O evento está sendo promovido pela Associação das Irmãs Franciscanas de São José, nas Moreninhas.

Segundo informações repassadas pela organização, as peças que estarão disponíveis no bazar são mercadorias apreendidas pela Receita Federal.

Vale ressaltar que, ao comprar alguma das peças, estará contribuindo com a finalização da construção da quadra recreativa, para uso das crianças e adolescentes assistidas pelo Centro de Apoio à Família, localizado na Rua Ipamerim, da Moreninha I, na Capital.

Serviço

Bazar Beneficente;

26 a 29 de outubro;

08h às 18h;

Fort Cafezais.

