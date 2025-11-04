Menu
Bazar Chic Beneficente acontece neste sábado com peças a partir de R$ 9 na Capital

A 9° edição do evento acontece no Clube Estoril

04 novembro 2025 - 15h12Taynara Menezes    atualizado em 04/11/2025 às 16h08

O Bazar Chic Beneficente, chega à sua 9ª edição no próximo sábado (8), em Campo Grande. Com descontos de até 95%, o bazar reúne mais de 9 mil itens, com preços a partir de R$ 9, em um ambiente amplo e climatizado no Clube Estoril.

Entre os produtos, há roupas, calçados, bolsas, acessórios, perfumes, relógios, brinquedos e itens de cama, mesa e banho, novos e seminovos, com muitas peças de marcas renomadas como Zara, Farm, GAP, Ralph Lauren, Calvin Klein, Le Lis Blanc, Animale, Nike, Adidas, Arezzo e Schutz, além de opções infantis da Carter’s, Fábula e Tip Top.

“Recebemos este ano centenas de roupas e calçados novos, doados generosamente por lojas parceiras”, destaca Eleni Merighi, coordenadora de arrecadações.

Já Jacqueline Nunes, responsável pela precificação, lembra que “há peças de mais de R$ 500 vendidas por menos de R$ 49 no evento”.

Além das vendas diretas, o bazar também contará com um leilão de itens especiais, como bolsas Tommy Hilfiger e Kipling, além de um celular e uma Alexa novos.

Toda a renda arrecadada será destinada a projetos sociais e beneficentes, incluindo a Casa da União Lar de Santana, que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade por meio de ações de educação musical e apoio às famílias.

Organizado por uma rede de voluntários, o evento conta com mais de 40 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. “É uma grande corrente de solidariedade: quem doa, organiza ou compra ajuda a transformar vidas”, afirma Larissa Cavalieri, coordenadora do bazar.

Para quem quer se antecipar e ver produtos que estarão à venda, pode acessar o Instagram do bazar: @bazarchiccg

Serviço

Data: 8 de novembro de 2025 (sábado)
Horário: a partir das 9h
Local: Clube Estoril – Campo Grande (MS)
Peças a partir de R$ 9
Instagram: @bazarchiccg
Realização: Bazar Chic Beneficente — 9ª edição

 

