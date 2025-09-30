Bazar da Abrec-MS terá três dias de duração e peças 'a preços acessíveis'

O 'Bazar do Bem', da Abrec (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul), terá três dias de duração e contará com peças a preços bastante acessíveis. E o mais legal é que o atendimento não terá pausa para o almoço.

O evento pretende não apenas trazer a oportunidade de adquirir um produto novo e de excelente qualidade, mas também promover a contribuição para uma causa nobre.

Segundo a Abrec-MS, a renda arrecadada no bazar será destinada à manutenção dos projetos. “Mais do que um bazar, é uma verdadeira corrente do bem. Cada compra realizada se transforma em esperança e dignidade para centenas de pessoas que dependem do nosso trabalho”, diz a direção.

A associação atua há 37 anos, prestando assistência para os pacientes renais crônicos e idosos, oferecendo suporte social, atendimentos multiprofissionais, segurança alimentar e atividades que promovem qualidade de vida.

Entre as peças disponíveis estarão camisetas masculinas e femininas de marcas renomadas, bermudas e calças esportivas, calçados da Arezzo - feminino e infantis -, perfumes e maquiagens, celulares e fones de ouvido, além de outros itens.

Serviço:

Datas: 6, 7 e 8 de outubro (segunda, terça e quarta-feira)

Horário: 8h às 16h (sem intervalo para almoço)

Local: Sede da ABREC MS – R. Geraldo Agostinho Ramos, 781 - Jardim Paulista, Campo Grande

