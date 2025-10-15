Bazar do São Julião começa amanhã com mais de 48 mil itens a partir de R$ 5

Começa nesta quinta-feira (16), o tradicional bazar do Hospital São Julião, o evento segue até sábado (18), no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande. Serão mais de 48 mil itens à venda, com preços a partir de R$ 5, em um evento que une consumo consciente e solidariedade.

A entrada é solidária, basta doar 1 kg de alimento não perecível (arroz, feijão, macarrão ou açúcar) para ter acesso ao bazar. A ação busca arrecadar recursos para manter os serviços prestados gratuitamente pelo hospital, que é referência no estado em atendimentos ambulatoriais, cirurgias e internações de reabilitação pelo SUS.

Os produtos são oriundos de doações da Receita Federal e incluem cosméticos, perfumes, eletrônicos, roupas, brinquedos, artigos de pesca e muito mais. Segundo Carlos Melke, presidente da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, cada compra ajuda a transformar vidas.

“O Bazar é uma oportunidade de fazer boas compras, com preços muito atrativos, e ao mesmo tempo colaborar com a continuidade dos serviços que o Hospital oferece à comunidade. Cada produto adquirido se transforma em cuidado e acolhimento para centenas de pacientes atendidos todos os dias”, destaca.

Além das compras, o público contará com estacionamento gratuito, praça de alimentação e um espaço kids, oferecendo conforto e comodidade para toda a família durante a visita.

