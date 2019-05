Bazar em prol de animais resgatados será realizado em Campo Grande

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

O 2° Bazar Solidário com amigos da Guarda Animal acontece no próximo fim de semana (dias 25 e 26 de maio) em Campo Grande. A ONG Guarda Animal é responsável pela organização que visa levantar fundos para quitar uma dívida que ultrapassa os R$ 13 mil em clínicas e manter as ações.

Conforme a ONG, com doações cada dia mais escassas e um esforço constante, as Organizações não Governamentais que acolhem animais se desdobram em ações para quitar dívidas de resgates e tratamentos.

Além da venda de produtos variados, como roupas, sapatos e assessórios com valores reduzidos, o evento contará ainda com feira de adoção de animais resgatados.

“Nossa maior dificuldade é sempre financeira, não temos como comprar ração, medicamentos e pagar as contas de vacinas, castração e tratamentos”, explica Nathalia Sousa, que junto à irmã, Paola Sousa, fundou há dois anos a ONG.

As irmãs eram protetoras independentes, mas o número de animais resgatados aumentou ao ponto de criarem a Guarda Animal. Atualmente, a ONG tem recolhidos 80 animais, sendo 67 cães e 13 gatos.

Os animais resgatados sempre chegam feridos e debilitados, o que exige cuidados veterinários e medicação.

”São vidas que merecem cuidado, por isso reforçamos a necessidade da adoção com responsabilidade. Muitas pessoas adotam e quando o animal adoece ou envelhece é abandonado, caindo a responsabilidade sobre as ONG’s e protetores”, explica Nathalia.

A ONG não tem condições de recolher mais nenhum animal até quitar ao menos parte da dívida.

A organização do bazar aceita doações de roupas em bom estado para o evento.

A ação é realizada pela Guarda Animal em parceria com a Casa Gourmet, que sedia o evento. Haverá ainda produtos à venda da Gatti e Artes, Petflore’s, Tomazela Doces e Prince Coleiras.

Serviço

2° Bazar Guarda Animal

Data: dias 25 e 26 de maio de 2019 (sábado e domingo) – das 10h às 17h30

Local: Casa Gourmet – Av. Rodolfo José Pinho, 1165 – Itanhangá Park

Deixe seu Comentário

Leia Também