Bazar Etiqueta Amarela abre calendário de promoções no Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês abre a temporada de liquidações de 2026 com a primeira edição do Bazar Etiqueta Amarela, que acontece de 15 a 18 de janeiro. A campanha reúne diversas lojas com descontos que podem chegar a 70%, abrangendo diferentes segmentos e atraindo quem quer economizar logo no início do ano.

Já consolidado no calendário do centro de compras, o bazar aposta em variedade de produtos e preços mais acessíveis, criando oportunidades para renovar o guarda-roupa, garantir itens de beleza ou antecipar compras sem comprometer o orçamento.

Entre as ofertas, a Chilli Beans participa com 20% de desconto em armações com lente de grau. A Riachuelo apresenta camisetas com valores promocionais a partir de R$ 39,99, enquanto a Liz Bijuterias traz opções de brincos, anéis e colares com preços a partir de R$ 7,99.

No segmento de cuidados pessoais, O Boticário oferece kits de proteção solar e produtos pós-sol com condições especiais, além de outros itens de beleza. A Rosa Make também integra o bazar com descontos em produtos como gel para virilha, espuma facial e kits selecionados.

A praça de alimentação entra no clima das promoções. O Spoleto disponibiliza pratos escolhidos com valores reduzidos, incluindo massas e saladas, e a My Cookies aposta em combos promocionais de cookies acompanhados de café, cappuccino ou suco.

Além disso, o Bazar Etiqueta Amarela reúne ofertas em brinquedos, moda, cama, mesa e banho, com alternativas para todas as idades. A proposta é simples: aproveitar os preços especiais e fazer boas compras no Bosque.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, bairro Novos Estados, em Campo Grande.

