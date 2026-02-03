Bazar solidário com produtos doados pela Receita acontece dia 5 e 6 na Capital

Bazar solidário será realizado nos próximos dias, entre 5 e 6 de fevereiro, com produtos doados pela Receita Federal. O valor arrecadado será repassado para o Centro de Promoção Social Palotinas, que atua em causas sociais voltadas para o bem-estar de crianças e adolescentes em situações vulneráveis, entre 6 e 15 anos.

O evento beneficente acontecerá no estacionamento da unidade do Fort Atacadista Cafezais localizada na Avenida Gury Marques, região da Vila Cidade Morena.

Os produtos disponíveis incluem itens como perfumes, brinquedos, eletrônicos, relógios, perfumes importados Árabe, vestuário, câmeras de segurança, entre outros itens. Com horário de funcionamento das 07h às 16h.

As compras no bazar poderão ser pagas não só em dinheiro, mas também em cartão de débito e crédito.

A entidade atende atualmente 65 crianças e adolescentes no turno vespertino de segunda-feira a sexta-feira das 13h às 16h com atividades Sócio educativas e culturais, de forma continuada, permanente e planejada, com intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais, formação para a cidadania, reflexão, convivência e práticas esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, socialização, prevenção e promoção social.

