JD1TV: Bazar solidário da Apae recebe centenas de pessoas nas primeiras horas do dia

Com início nesta terça-feira (06), o bazar solidário da Apae (Associação de Amigos dos Autistas), com produtos doados pela Receita Federal, recebeu mais de 300 pessoas nas primeiras horas do dia.

A feira tem produtos com preços a partir de R$ 10, como as traias de pesca; perfumes que são o carro-chefe com valores de R$ 60 a R$ 400; celulares em torno de R$ 500 a R$ 700, além de vídeo games na faixa de R$ 2 mil reais. Os descontos chegam a até 30% dos valores convencionais.

O bazar solidário começou hoje às 8h, com horário de atendimento até às 17h e encerra amanhã quarta-feira, em igual período. O JD1 Notícias foi até a Federação das Apaes de Mato Grosso do Sul, para conferir como foi a ação. Assista:

