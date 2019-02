Beneficiários de programas sociais do governo podem ter tarifa da conta luz reduzidas

Pessoas beneficiárias de programas sociais do governo e também do estado podem participar da Tarifa Social da Energisa, um projeto que ajuda um grupo de clientes baixa renda reduzindo o valor da conta de luz.

Muitos beneficiários desconhecem essa vantagem e podem ter até 65% de desconto na fatura de energia elétrica todo mês. Conforme a Energisa, atualmente em torno de 121.497 estão inscritos na tarifa social aqui no estado.

Para se inscrever, os candidatos devem estar de acordo com os critérios que tem concordância em outros programas. Famílias que participam da rede solidária e vale renda precisam ter renda inferior ou igual a meia salário mínimo.

Outros beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal com renda mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo, ou com até três salários mínimos – nesse caso a renda vale para portadores de doença ou deficiência, que para o tratamento necessitam do uso continuado de aparelhos e, assim, o consumo constante de energia elétrica.

Também são contempladas pelo programa as famílias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e famílias indígenas e quilombolas.

