Beneficiários do Bônus Moradia são contemplados com entrada zerada em Campo Grande

Os primeiros contemplados do Projeto Bônus Moradia, que residem em Campo Grande, assinaram os contratos de concessão de subsídio com a Agência de Habitação Popular de MS (Agehab), na sexta-feira (22), na sede da Agência.

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, uma das grandes vantagens do Bônus Moradia é a possibilidade do cidadão utilizar o subsídio em conjunto com outros benefícios para a entrada, como o Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

“Os subsídios aportados pelo Bônus Moradia podem chegar a R$ 25 mil, dependendo da renda. É possível utilizar outros recursos na entrada, como os concedidos pelo Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, o FGTS , e muitos chegam a zerar a entrada. Uma grande vantagem para o cidadão”, destaca a diretora-presidente.

Foi o caso da atendente Naiara Arce Rodrigues de 24 anos. “Um dia vendo as redes sociais do governo do estado, verifiquei a possibilidade de comprar meu imóvel próprio, já que morava de aluguel com meus dois filhos e pagava R$ 800,00. Fui procurar saber mais e achei um apartamento já pronto no Centenário de R$ 160.000,00 e o melhor foi que consegui mais de R$ 70 mil na entrada, vinte e cinco mil do Bônus Moradia e o restante foi pelo Minha Casa Minha Vida. Estou muito feliz, realizei um sonho!”, falou emocionada a atendente.

Vinicius Taffarel Rodrigues, de 34 anos, também foi um dos beneficiados e ficou feliz em saber que poderia comprar um imóvel novo pronto, já que o aluguel iria subir.

“Morava de aluguel em uma kitnet, no Taveirópolis, pagava R$ 700,00 de aluguel. Um dia o proprietário me avisou que iria subir para R$ 750,00. Li uma reportagem sobre a possibilidade de conseguir o subsídio do governo do estado na entrada para financiar um imóvel. Para minha sorte, encontrei um apartamento pronto na região do Caiçara. Deu tudo certo com minha documentação e hoje meu contrato foi assinado. Somando os valores do Bônus Moradia, meu FGTS e o subsídio do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, consegui zerar a entrada e o valor da prestação será menor que o aluguel”, comemora Vinícius.

Deixe seu Comentário

Leia Também