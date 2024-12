Beneficiários do Mais Social garantem a Ceia de Natal com '13° salário'

Os beneficiários do programa "Mais Social" vão ter um Natal mais alegre e festivo com uma ceia garantida com o "13º salário", que foi disponibilizado na última terça-feira (17) pelo Governo de Mato Grosso do Sul. O "Mais Social" é um auxílio financeiro que promove a segurança alimentar.

O beneficiário recebe R$ 450 todos os meses por meio de um cartão, que pode ser usado para compra de alimentos, gás de cozinha e produtos de limpeza e de higiene.

Simultaneamente, os 42.193 beneficiários ativos receberam também os pagamentos mensais, em uma injeção na economia local de R$ 37,9 milhões para quem mais precisa.

No último dia 10, o Governo do Estado também pagou o “13° salário” do programa "Cuidar de Quem Cuida" para 1.291 pessoas, injetando mais de R$ 1 milhão na economia.

Ambos os programas são vinculados à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também