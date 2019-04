Bezerra nasce com duas cabeças em chácara na região de Coxim

Saiba Mais Geral Bezerro de duas cabeças nasce em fazenda de MS

Por volta das 15 horas deste domingo (28), uma bezerra nasceu com duas cabeças em uma chácara de Coxim. O proprietário do local ajudou no parto e disse que o animal estava praticamente morto.

Conforme o site Edição MS, os animais são da chácara Santa Virgínia, na Colônia Buriti. O produtor José Antônio dos Santos, 86 anos, percebeu que a vaca estava com dificuldades de parir e resolveu ajudar.

Quando ele conseguiu tirar a bezerra observou que possuía duas cabeças e estava praticamente morto.

A neta de Santos, Idê Correa dos Santos, 39 anos, contou que o corpo do animal é de uma fêmea, assim como uma das cabeças, já a outra cabeça é de macho.

“Meu avô chegou a se emocionar depois do nascimento, pois sempre trabalhou no campo, criando animais, já viu muito bicho nascer, alguns morrer, mas nunca tinha se deparado com uma situação dessas”, comentou.

Essa anomalia pode ser causada pelo cruzamento entre parentes. Geralmente acontece um erro na divisão do óvulo. Esses animais não sobrevivem. Existem relatos de alguns que viveram apenas algumas horas.

Apesar de raro, esse caso não é isolado. Outros animais com duas cabeças já nasceram em diversas regiões do Brasil. Em janeiro deste ano um bezerro com duas cabeças também nasceu em uma fazenda de Bandeirantes, região norte de Mato Grosso do Sul.

Saiba Mais Geral Bezerro de duas cabeças nasce em fazenda de MS

Deixe seu Comentário

Leia Também