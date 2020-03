Churrascaria Bezerro de Ouro, mais uma porta fechada

O Bezerro de Ouro, a maior churrascaria da capital, fecha as portas nos próximos dias, entre amanhã e terça feira.

Diretores da empresa confirmaram ao JD1 a nova baixa no segmento de bares e restaurantes. O clima no almoço deste domingo, com uma mesa onde haviam dois clientes era de “velório”. A expressão de garçons e funcionários traduzia o sentimento de todos.

Normalmente, em um dia como hoje, a casa mesmo sendo ampla, estaria lotada. A intenção da diretoria do estabelecimento, porém, é de reabrir quando “as coisas melhorarem”.

