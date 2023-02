Bioparque abre agendamento para visitas escolares nesta quinta-feira

O Bioparque Pantanal abre nesta quinta-feira (16), o agendamento para visitas escolares e começará receber estudantes da Capital e do interior no dia 1° de março. A reserva deve ser feita pela instituição de ensino, exclusivamente por meio do site.

Para as escolas, os passeios podem ser agendados a partir do dia 16 de cada mês, para o mês subsequente, a partir das 8h, quando a plataforma libera as vagas. As segundas-feiras são reservadas para as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino e as quartas-feiras, para as unidades escolares do município e privadas.

No momento do agendamento, o responsável pelo grupo escolar deverá ter em mãos a lista de visitantes, com o nome completo e CPF (próprio ou dos responsáveis legais). O sistema de agendamento não aceitará o cadastro de CPFs iguais no mesmo grupo, o preenchimento correto das informações, no prazo de 72 horas, será imprescindível para garantia da visita.

A direção reforça que não será possível efetuar a troca de aluno antes do passeio. Já em caso de cancelamento de agenda, não haverá possibilidades de remanejamento da turma, as vagas serão excluídas do sistema e disponibilizadas no site oficial.

