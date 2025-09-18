Bioparque celebra Dia Mundial da Limpeza com oficinas e ações de sustentabilidade

Neste sábado (20), o Bioparque Pantanal se une ao Sindicato do Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul (SEAC-MS) para uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). Com início às 8h30, o evento busca envolver a comunidade em atividades educativas, reforçando a importância de práticas diárias de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

De acordo com a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, a celebração está totalmente alinhada ao programa "ESG Bioparque", que reafirma o compromisso da instituição com a preservação da biodiversidade e a conscientização ambiental.

"Acreditamos que cada uma dessas ações é uma semente que plantamos para germinar e florescer, inspirando um futuro de práticas mais sustentáveis, dentro e fora do Bioparque. Com essa ação, fortalecemos nossa campanha 'ESG Bioparque', na qual cada ação importa para que, juntos, nos tornemos agentes de transformação", ressaltou a diretora.

A programação conta com atividades voltadas para toda a família. O destaque fica por conta da oficina de origami com papéis reutilizados, que ocorrerá das 8h30 às 12h, além das apresentações teatrais da Trupe do Reino, que levarão ao palco o espetáculo "Cidade Invertida", às 9h30 e 10h30. Às 10h, os visitantes poderão interagir com a sereia do Bioparque, um dos personagens mais queridos do local.

A ação também contará com um ponto de coleta de lixo eletrônico, instalado em frente ao Centro de Convenções do Bioparque, com o objetivo de alertar sobre os impactos ambientais do descarte inadequado desses materiais. "O lixo eletrônico é uma das grandes ameaças ao nosso meio ambiente, liberando gases de efeito estufa e prejudicando a saúde pública", explicou Maria Fernanda.

Ilkêmia Figueiredo, executiva do SEAC-MS, ressaltou a importância da parceria entre as instituições. "Essa colaboração permite ampliar o alcance da mensagem e criar experiências significativas para a população, especialmente as crianças, mostrando de maneira prática como pequenas atitudes podem impactar positivamente o ambiente", afirmou.

A ação do Bioparque, além de ser uma oportunidade de aprendizado, reforça o papel de cada um na transformação de nosso ambiente e da sociedade. Com atividades práticas e educativas, o evento promete inspirar todos a adotar um comportamento mais responsável em relação ao planeta.

