Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Bioparque celebra Dia Mundial da Limpeza com oficinas e ações de sustentabilidade

Evento acontece neste sábado, partir das 8h30 no áquario da Capital

18 setembro 2025 - 18h50Taynara Menezes
Público poderá interagir com sereia durante oficinasPúblico poderá interagir com sereia durante oficinas   (Foto: Divulgação)

Neste sábado (20), o Bioparque Pantanal se une ao Sindicato do Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul (SEAC-MS) para uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). Com início às 8h30, o evento busca envolver a comunidade em atividades educativas, reforçando a importância de práticas diárias de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

De acordo com a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, a celebração está totalmente alinhada ao programa "ESG Bioparque", que reafirma o compromisso da instituição com a preservação da biodiversidade e a conscientização ambiental.

"Acreditamos que cada uma dessas ações é uma semente que plantamos para germinar e florescer, inspirando um futuro de práticas mais sustentáveis, dentro e fora do Bioparque. Com essa ação, fortalecemos nossa campanha 'ESG Bioparque', na qual cada ação importa para que, juntos, nos tornemos agentes de transformação", ressaltou a diretora.

A programação conta com atividades voltadas para toda a família. O destaque fica por conta da oficina de origami com papéis reutilizados, que ocorrerá das 8h30 às 12h, além das apresentações teatrais da Trupe do Reino, que levarão ao palco o espetáculo "Cidade Invertida", às 9h30 e 10h30. Às 10h, os visitantes poderão interagir com a sereia do Bioparque, um dos personagens mais queridos do local.

A ação também contará com um ponto de coleta de lixo eletrônico, instalado em frente ao Centro de Convenções do Bioparque, com o objetivo de alertar sobre os impactos ambientais do descarte inadequado desses materiais. "O lixo eletrônico é uma das grandes ameaças ao nosso meio ambiente, liberando gases de efeito estufa e prejudicando a saúde pública", explicou Maria Fernanda.

Ilkêmia Figueiredo, executiva do SEAC-MS, ressaltou a importância da parceria entre as instituições. "Essa colaboração permite ampliar o alcance da mensagem e criar experiências significativas para a população, especialmente as crianças, mostrando de maneira prática como pequenas atitudes podem impactar positivamente o ambiente", afirmou.

A ação do Bioparque, além de ser uma oportunidade de aprendizado, reforça o papel de cada um na transformação de nosso ambiente e da sociedade. Com atividades práticas e educativas, o evento promete inspirar todos a adotar um comportamento mais responsável em relação ao planeta.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereador Claudinho Serra
Política
STJ derruba decisão do TJMS e solta Claudinho Serra
 Nascida na Itália em 1931, Irmã Sílvia chegou ao Brasil em 1959
Cidade
Campo Grande institui medalha Irmã Sílvia Vecellio para profissionais da saúde
Desembargador suspende decisão que paralisava construções no entorno do Parque do Prosa
Justiça
Desembargador suspende decisão que paralisava construções no entorno do Parque do Prosa
Motorista João Vítor Fonseca Vilela -
Justiça
Detran-GO é acionado para suspender CNH de motorista que atropelou e matou corredora
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica
Voluntários na Corrida do Pantanal
Cidade
Corrida do Pantanal está com inscrições abertas para universitários voluntários
Secretaria Municipal de Educação
Cidade
Candidatos aprovados em processos seletivos da Educação são convocados na Capital
Equipe do MPMS recebe premiação -
Justiça
CNMP premia projeto do MPMS que transforma dor em dignidade
Movimentação da PM no local -
Polícia
AGORA: Dois jovens são baleados em tentativa de execução no Jardim Nhanhá
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande