Bioparque irá abrir no aniversário de Campo Grande; confira o horário

Como de costume, na segunda-feira (25) o empreendimento ficará fechado para manutenções

24 agosto 2025 - 12h48Brenda Assis
Visitação no BioparqueVisitação no Bioparque   (Foto: Lara Miranda)

O Bioparque Pantanal irá funcionar com horário especial durante o aniversário de Campo Grande, comemorado na terça-feira, dia 26 de agosto. Nesta data, o ponto turístico funcionará das 8h30 às 14h30, com o último horário de entrada às 13h30. 

Como de costume, na segunda-feira (25) o empreendimento ficará fechado para manutenções.

As visitas ao maior aquário de água doce do mundo devem ser agendadas exclusivamente pelo site oficial, bioparquepantanal.ms.gov.br.

Entre os animais em destaque estão a lobinha, o pacu albino, o jaú, os pintados, os pirarucus e as serpentes. Além disso, o espaço conta com o Museu Interativo da Biodiversidade (MiBio) e com a exposição da Marinha do Brasil, ambos reforçando o trabalho de educação ambiental e conservação desenvolvido no local.

