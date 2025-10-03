Bioparque Pantanal sedia o 2° Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária

Nos dias 29 e 30 de outubro de 2025, Campo Grande receberá o 2° Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, que será realizado no Bioparque Pantanal. O evento reunirá especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir temas como inovação tecnológica, gestão de riscos e políticas públicas voltadas à segurança nas estradas.

Com a presença de 250 participantes, o Fórum abordará questões cruciais, como o impacto social e econômico dos acidentes de trânsito e o papel das diferentes esferas da sociedade na construção de uma cultura de prevenção.

O evento contará com palestras e painéis de especialistas, incluindo João Carlos Parkinson (Ministério das Relações Exteriores), Kassio Seefeld (Truckpag) e Guilles-Laurent Grimberg, referência internacional em segurança viária.

Segundo André Ferreira, organizador do Fórum, a escolha do Bioparque Pantanal para sediar o evento reforça a importância de discutir a segurança rodoviária em um ambiente que conecta ciência, tecnologia e sustentabilidade.

“O Fórum nasceu da necessidade de ampliar o diálogo sobre segurança viária no Centro-Oeste. Nossa região é estratégica para o transporte de cargas do país, mas também registra altos índices de acidentes. Reunir especialistas, gestores e a sociedade é fundamental para salvar vidas e construir políticas mais eficazes”, explicou.

Já no primeiro dia, a primeira palestra será de João Carlos Parkinson – Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Diplomata e funcionário de carreira do Ministério das Relações Exteriores e Coordenador Nacional dos Corredores Rodoviário e Ferroviários Bioceânicos.

No dia 30, último dia do evento, a abertura será com o Cel Ângelo Rabelo, fundador do Instituto Homem Pantaneiro, falando sobre “Os diferentes caminho da sobrevivência”, encerrando com o francês Guilles-Laurent Grimberg, que atua no Brasil há mais de 30 anos, tanto em serviços, como na indústria e comércio.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da @segsatra ou pelo telefone (67) 9 9919-6625.

