Bioparque Pantanal terá horário especial durante os feriados de novembro; confira

Com a chegada de dois feriados em novembro, o Bioparque Pantanal se torna uma das principais opções de lazer para quem quer aproveitar os dias de descanso com natureza, cultura e aprendizado.

O local funcionará em horário especial nos dias 15, 20 e 21 de novembro, das 8h30 às 14h30, com entrada permitida até 13h30. As visitas devem ser agendadas pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br.

Os feriados celebram a Proclamação da República (15) e o Dia da Consciência Negra (20). Já o dia 21 será ponto facultativo estadual, em razão da transferência da data comemorativa do Dia do Servidor Público.

Durante o feriado, os visitantes poderão explorar o maior aquário de água doce do mundo, um espaço que reúne educação ambiental, turismo e conservação em uma experiência imersiva nos ecossistemas brasileiros.

Para agendamento acesse o site oficial do Bioparque (clicando aqui).

