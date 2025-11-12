Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Cidade

Bioparque Pantanal terá horário especial durante os feriados de novembro; confira

Espaço funcionará nos dias 15, 20 e 21 com visitação das 8h30 às 14h30 mediante agendamento online

12 novembro 2025 - 16h52Taynara Menezes
Bioparque PantanalBioparque Pantanal   (Reprodução)

Com a chegada de dois feriados em novembro, o Bioparque Pantanal se torna uma das principais opções de lazer para quem quer aproveitar os dias de descanso com natureza, cultura e aprendizado.

O local funcionará em horário especial nos dias 15, 20 e 21 de novembro, das 8h30 às 14h30, com entrada permitida até 13h30. As visitas devem ser agendadas pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br.

Os feriados celebram a Proclamação da República (15) e o Dia da Consciência Negra (20). Já o dia 21 será ponto facultativo estadual, em razão da transferência da data comemorativa do Dia do Servidor Público.

Durante o feriado, os visitantes poderão explorar o maior aquário de água doce do mundo, um espaço que reúne educação ambiental, turismo e conservação em uma experiência imersiva nos ecossistemas brasileiros.

Para agendamento acesse o site oficial do Bioparque (clicando aqui).

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Todo o material arrecadado será destinado a instituições sociais cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil
Cidade
Sesc lança campanha para arrecadação de alimentos em Campo Grande
O espaço de mais de 300 m&#xB2; encanta visitantes de todas as idades
Cidade
Com tema 'Natal dos Doces', Papai Noel chega ao Shopping Campo Grande
Casas populares
Cidade
Após ser adiada, estão abertas as inscrições para 258 casas populares na Capital
Avenida Cônsul Assaf Trad, região norte -
Justiça
Acusados de matar pai e filho em racha na região norte vão a júri popular, confirma TJMS
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Cidade
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Freepik
Cidade
Governo de MS divulga prazos para pagamento do IPVA 2026
Quem não se inscreveu ainda pode acompanhar a prova e torcer pelos participantes
Cidade
Corrida da Advocacia da OAB/MS acontece neste domingo na Capital
UPA Coronel Antonino
Saúde
Ministério Público investiga condições precárias da UPA Coronel Antonino
Ônibus de Campo Grande
Cidade
Transporte Coletivo de Campo Grande terá esquema especial no feriado de 15 de novembro
O que começou com simples fotos de momentos fofos nas redes sociais, um gato dormindo na biblioteca, outro se espreguiçando no gramado, virou uma ferramenta de transformação
Cidade
Atração na universidade, gatinhos da UFMS procuram um lar cheio de amor

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'