Bioparque prepara programação especial no sábado para criançada; confira

O maior aquário de água doce terá atrações para toda a família em comemoração ao dia das crianças

09 outubro 2025 - 14h29Taynara Menezes
O Bioparque Pantanal funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30O Bioparque Pantanal funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30   (Foto: Lara Miranda)

O Bioparque Pantanal irá antecipar a comemoração do Dia das Crianças, celebrado no domingo (12), com uma programação especial neste sábado (11), repleta de atrações voltadas para toda a família. O maior aquário de água doce do mundo é hoje um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul.

A programação inicia às 6h, com uma observação no entorno do Parque das Nações Indígenas, com acesso pela Passarela de Contemplação do Bioparque. A ação faz parte do Global Big Day, evento internacional dedicado à observação de aves, que ocorre simultaneamente em vários países.

Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível no link. Mais tarde, as águas cristalinas do tanque “Neotrópico” terá de volta a sereia para encantar o público, desta vez acompanhada do “Herói das Águas”, em uma apresentação que promete divertir e sensibilizar as crianças sobre a importância da preservação dos ecossistemas aquáticos.

Neste dia, o Bioparque Pantanal funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30, com último horário de entrada às 13h30 e entrada dos personagens no tanque às 10h. O agendamento de visitas deve ser realizado pelo site oficial do Bioparque Pantanal.

De acordo com a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, o objetivo é unir aprendizado e diversão em uma experiência transformadora para toda a família.

“O Bioparque Pantanal tem a missão de aproximar as pessoas da natureza, e acreditamos que o lazer pode ser um grande aliado da educação ambiental. Cada atividade da nossa programação foi pensada para despertar a curiosidade, o encantamento e o senso de responsabilidade com o meio ambiente, especialmente entre as crianças, que são os futuros guardiões da biodiversidade. Queremos que cada visitante saia daqui com boas lembranças, mas também com uma nova forma de olhar para o nosso planeta e para a importância da conservação”.

