Black Friday anima comércio no centro: "Tava parecendo movimento de sábado", diz vendedor

A tradicional Black Friday, na última sexta-feira de novembro, movimentou o centro da Capital hoje (28), surpreendendo alguns lojistas, especialmente no início do dia. Em um outlet de roupas, o fluxo intenso nas primeiras horas chamou atenção da equipe, que viu a loja encher rapidamente logo após a abertura.

César de Araújo, gerente de uma loja de roupa de outlet, conta que a manhã teve ritmo de fim de semana. “Tava parecendo movimento de sábado, porque nas três primeiras horas a loja encheu de um jeito que a gente nem tava entendendo. E abrimos no horário normal, nada diferente”, relatou.

César avalia o movimento de forma positiva e surpreendente (Foto: Taynara Menezes)

Mesmo sem promoções específicas de Black Friday, já que o outlet trabalha com preços reduzidos o ano todo, a equipe reforçou a reposição e a organização. “A gente é outlet, então nossas peças já são de promoção. O que fizemos foi repor araras, deixar tudo cheio e preparado. O público veio atrás das ofertas de outras lojas e acabou entrando aqui também. Mesmo sem Black oficial, tivemos resultado”, disse César.

No setor de calçados, o cenário foi mais moderado, mas positivo. A gerente de uma loja de sapatos, que preferiu não se identificar, descreveu um movimento constante ao longo da manhã.



“O fluxo tá mais calmo, não tá aquela correria de Black Friday. Mas quem entra, compra. O cliente já chega sabendo o que quer e aproveita pra levar dois ou três pares com os descontos”, afirmou.

Pelas ruas do centro, consumidores avaliavam a data de forma diversa. Maria Aparecida, 39 anos, gostou do ambiente mais tranquilo. “As promoções estão boas sim, e como o movimento tá mais calmo, dá até mais vontade de andar pelo centro”, destaca.

Durante a tarde o movimento estava tranquilo

Já Juliana Ferreira, 24 anos, saiu à procura de uma nova máquina de lavar, mas ainda não encontrou o preço ideal.

“Tô acompanhando os preços na internet e vim comparar aqui, mas por enquanto tô achando melhor nas lojas online”. comparou.

