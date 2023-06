'Blitz Educativa' contra incêndios florestais acontece na Capital

Dentro das ações da '11ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios', a Reflore-MS e as empresas associadas realizam na próxima segunda-feira (05), Dia Mundial do Meio Ambiente, uma blitz educativa em rodovias de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de compartilhar informações e conscientizar os condutores de veículos.

O fogo empobrece o solo, polui o ar que respiramos, pode causar acidentes nas rodovias por meio de sua fumaça, pode causar a morte de animais e pessoas e, trazer prejuízos financeiros para os produtores rurais. Com o tema ´Fogo Zero. O melhor combate é a Prevenção´ a Campanha deste ano busca levar informações para a sociedade, para as populações urbanas e rurais, alertando sobre as consequências do fogo e orientando e mostrando que a prevenção é a melhor opção para combater os incêndios florestais.

A blitz educativa acontecerá no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Água Clara-MS e no Posto da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas-MS. Durante a blitz os profissionais da Reflore/MS e das empresas associadas vão distribuir panfletos com dicas e orientações, adesivos e sacos de lixos automotivos, incentivando os condutores a terem atitudes responsáveis.

As principais causas que geram incêndios são os fenômenos naturais, incidentes/acidentes, expansão de áreas rurais, cultura (hábitos, comportamentos) e principalmente o analfabetismo ambiental. Estima-se que grande parte dos incêndios são causados por humanos, por isso a importância de conscientizar as pessoas do campo e da cidade.

Ações pelo ´Fogo Zero´

Além da blitz educativa, foram instaladas diversas placas informativas na estrada da costa leste de MS (com contatos para casos de emergência). Também estão sendo veiculados spots em rádios e há um trabalho constante nas redes sociais da Reflore-MS, das empresas associadas e dos parceiros da campanha, com publicações de peças publicitárias educativas e de vídeos virais informativos.

Para conscientizar as crianças, estão previstas palestras educativas em escolas rurais e urbanas da costa leste do estado, que serão conduzidas por profissionais das empresas associadas. Treinamentos também serão realizados para capacitar os profissionais do setor de base florestal no combate de incêndios florestais. Estão previstos o Treinamento de Brigadas de Incêndios e o Treinamento SCI - Sistema de Comando de Incidentes, ambos em parceria com o Senar/MS e o Corpo de Bombeiros Militar de MS.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também