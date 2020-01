Blog denuncia suposto boicote em ônibus executivos de Campo Grande

Jônathas Padilha, com informações do Ligados no Transporte

O blog especializado no setor de transporte de Campo Grande, Ligados no Transporte, fez uma reclamação nesta quarta-feira (29) sobre um suposto boicote aos ônibus executivos da Capital e venda online dos veículos para outros estados, como Rio Grande do Sul.

De acordo com o blog, as linhas executivas começaram a ser deixadas de lado pela prefeitura após a greve dos caminhoneiros em 2018. “As linhas que existiam circulavam com duas tabelas fixas cada, com intervalo de 40/50 minutos entre cada ônibus e claro, com os veículos mais confortáveis e com ar condicionado, diferente de 95% da frota circulante na cidade. Após essa greve, apenas três linhas se salvaram dos cortes. As demais passaram a circular somente no horário de pico.”

Atualmente, somente duas linhas operam como antes da greve, a linha 391 - Tarumã/Shopping e a 492 - Zé Pereira/Shopping. As outras linhas forma substituídas por veículo convencionais, circulam somente em horários de pico ou deixaram de existir, como a antiga rota 491 - José Abrão/Shopping.

Segundo o Ligados no Transporte, os veículos que foram substituídos por convencionais ou extintos, foram vendidos. “Na surdina, o consórcio vendeu todos os seus veículos executivos, deixando apenas 7, dos 22 que ainda circulavam em 2018 na cidade.”

No texto, alguns veículos ex-campo-grandenses foram vendidos para a Viação Cidade de Pedra, que opera em Rondonópolis (MT) e outros foram vendidos em Rio Grande do Sul através do site de vendas online, OLX.

A equipe do JD1 Notícias entrou em contato com João Rezendo, o presidente do consórcio Guaicurus, e aguarda o posicionamento.

