Boate Daza decide fechar as portas temporariamente como medida preventiva

A boate Daza, voltada ao público LGBTQIA+ em Campo Grande, decidiu fechar temporariamente por tempo indeterminado como medida preventiva diante das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A boate reabriu no dia 5 de novembro, respeitando as medidas de biossegurança. O anúncio foi feito por nota em rede social na tarde desta quinta-feira (10).

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou 1.236 novos casos de covid-19 e 18 novos óbitos em decorrência do vírus. O número de infectados já chega a 109.785.

De acordo com a Secretaria de Saúde, dos 1.236 novos casos, 539 são na Capital.

Como medida para conter os avanços da pandemia, o prefeito Marquinhos Trad, instituiu novo toque de recolher, que começou a valer na segunda-feira (7). Segundo o decreto, fica determinado que todos devam estar em casa das 22h até as 5h, exceto os estabelecimentos liberados para funcionamento. O comércio atacado e varejo poderá funcionar das 8h as 21h. Os shoppings das 10h às 22h. Todos os locais devem operar com 40% da capacidade.

A medida vale até o dia 21 de dezembro.

Leia na íntegra:

"Comunicado:

Seguindo as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades no intuito de controle e contenção do covid-19 (coronavírus)

informamos :

estaremos temporariamente fechados até que seja normalizada a situação atual.

a saúde e o bem estar do nosso público, amigos e funcionarios estão em primeiro lugar.

————fique em casa————

acompanhe nossas redes sociais para maiores informações.

Breve estaremos juntos novamente."

