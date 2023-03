Bocas de lobo entupidas, saiba como proceder

As fortes chuvas em Campo Grande tem se tornado uma “grande dor de cabeça” para muitos moradores da Capital,que são castigados pelos alagamentos em vários bairros da cidade.

Com os problemas aparecendo, procura-se também o responsável por ele, alguns moradores fizeram denúncias dizendo que o problema seria a falta de limpeza das bocas de lobos e bueiros da capital.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) em resposta ao JD1, informou que são diariamente retirados das ruas 720 toneladas de resíduos sólidos e mensalmente feitas as limpezas nos bueiros, um total de cerca de 3700 toneladas de lixo.

A fiscalização da deposição irregular de lixo é responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur)

A Prefeitura orienta ainda a população a buscar auxílio por meio da Central de Atendimento 156, onde equipes irão registrar as demandas e enviar aos órgãos responsáveis pela execução do serviço. A Central funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h e aos sábados das 8h às 12h.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também