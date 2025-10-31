Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Boleto por lanche grátis? Serasa e BK fazem campanha de Halloween na Capital

Para ganhar é só apresentar um boleto no drive-thru e caso tenha o aplicativo do Serase, você sai com uma batata

31 outubro 2025 - 09h23Luiz Vinicius
Campanha acontece em Campo Grande e em várias cidades do paísCampanha acontece em Campo Grande e em várias cidades do país   (Divulgação)

O Serasa e o Burger King realizam o 'Bole-Thru: a Vingança dos Boletos', uma campanha especial de Halloween, neste 31 de outubro, que nada mais é apresentar um boleto pago ou a vencer, físico ou digital, e as lojas de Campo Grande não ficaram de fora do ato promocional.

Quem apresentar o boleto ganhará um Cheddar Duplo e caso você tenha o aplicativo do Serasa instalado no seu celular, você também levará uma batata média de graça.

Outro ponto detalhado pelas empresas é que não será necessário apresentar nenhum cupom. A promoção é válida até às 23h59, ou até durarem os estoques, horário de Mato Grosso do Sul, e limitado a 1 carro e 1 por CPF.

Confira quais lojas estão participando em Campo Grande:

  • BK da Avenida Mato Grosso, 3566
  • BK da Avenida Tamandaré, 2957
  • BK da Avenida Afonso Pena, 2666
  • BK da Avenida Mascarenhas de Moraes, 2470

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar
Educação
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar
Período segue até final de fevereiro de 2026
Cidade
Período da piracema começa dia 1º de novembro e PMA intensifica fiscalização
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho
Apa Guariroba, em Campo Grande -
Cidade
Proprietário rural tem que restaurar área degradada em Campo Grande
A remoção foi autorizada após avaliação técnica da Semades
Cidade
Trecho da Ernesto Geisel será interditado amanhã para remoção de árvores no Horto
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Santa Casa de Campo Grande alerta para risco de paralisação de atendimentos via SUS
Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa -
Política
Deputados aprovam uso de dinheiro de multas para financiar a CNH Social em MS
Deputados Lídio Lopes e Pedrossian Neto -
Política
VÍDEO - "Tem alergia da verdade", dispara Pedrossian ao rebater Lídio sobre crise na Capital
Festa junina com menores termina em condenação de produtora em Campo Grande
Justiça
Festa junina com menores termina em condenação de produtora em Campo Grande
Carreta durante atendimento à população. Foto: TJ/MS
Justiça
TJ leva Carreta da Justiça e Van do Juizado Especial para o Rodeio Fest em Campo Grande

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho