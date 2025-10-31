Boleto por lanche grátis? Serasa e BK fazem campanha de Halloween na Capital

O Serasa e o Burger King realizam o 'Bole-Thru: a Vingança dos Boletos', uma campanha especial de Halloween, neste 31 de outubro, que nada mais é apresentar um boleto pago ou a vencer, físico ou digital, e as lojas de Campo Grande não ficaram de fora do ato promocional.
Quem apresentar o boleto ganhará um Cheddar Duplo e caso você tenha o aplicativo do Serasa instalado no seu celular, você também levará uma batata média de graça.
Outro ponto detalhado pelas empresas é que não será necessário apresentar nenhum cupom. A promoção é válida até às 23h59, ou até durarem os estoques, horário de Mato Grosso do Sul, e limitado a 1 carro e 1 por CPF.
Confira quais lojas estão participando em Campo Grande:
- BK da Avenida Mato Grosso, 3566
- BK da Avenida Tamandaré, 2957
- BK da Avenida Afonso Pena, 2666
- BK da Avenida Mascarenhas de Moraes, 2470
