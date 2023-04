Bombeiros salvam rapaz em cobertura de prédio em Campo Grande

No final da manhã desta segunda-feira (3), o Corpo de Bombeiros conseguiu reverter a ideia de um rapaz que planejava saltar da cobertura de um prédio na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Houve mobilização da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, o rapaz estava com um dos braços ensaguentados e a ação era toda coordenada pelos militares do Bombeiro.

O caso foi visto por populares que ficaram assustados com a cena. A negociação durou alguns minutos, mas foi realizada com sucesso e os militares retiraram o rapaz da cobertura.

O trânsito da via chegou a ficar fechado por alguns minutos para quem seguia no sentido Parque dos Poderes, mas logo foi liberado com o sucesso da missão em resgatar o rapaz.

A vítima deve ser encaminhada para uma unidade de saúde para avaliações médicas.

