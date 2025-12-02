Bombeiros e cães terapêuticos prometem animar pacientes do Hospital Universitário

Cães terapêuticos e a Banda de Música do Corpo de Bombeiros prometer transformar a quinta-feira, dia 4, num dia inesquecível para os pacientes internados no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

A iniciativa, já tradicional no hospital, promove um momento de leveza, acolhimento e humanização para pacientes, acompanhantes e profissionais.

Assim como no ano passado, cães terapeutas vestidos com roupas natalinas, acompanhados pela Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, farão uma visita especial aos corredores da unidade hospitalar.

Os cães, integrantes de um projeto de terapia assistida, proporcionam conforto emocional e ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse do ambiente hospitalar.

Enquanto isso, a Banda de Música embala a visita com clássicos natalinos, criando uma atmosfera de encantamento que marca a chegada do período festivo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também