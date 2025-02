BR-163, em MS, é a primeira a ter edital de otimização

A rodovia BR-163, que corta Mato Grosso do Sul, recebeu um edital para readaptação e otimização da concessão. As novas regras visam reiniciar a concessão e devem impulsionar investimentos, com a injeção de R$ 17,32 bilhões em obras e serviços.

Com 847,9 quilômetros de extensão, o trecho foi leiloado para a empresa MSVIA em 2014, mas o contrato estava defasado, com um desempenho abaixo do esperado.

As mudanças foram discutidas e validadas em reunião da diretoria da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) na última semana.

O edital publicado nesta sexta-feira prevê um novo contrato, com a prorrogação por mais dez anos - além dos 30 originalmente existentes na concessão de 2014.

O leilão será aberto a todas as empresas interessadas, incluindo a atual concessionária do trecho, a MSVIA, que terá de concorrer em igualdade de condições com os demais participantes.

A empresa vencedora terá o direito de explorar a infraestrutura e prestar os serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação, monitoramento e implantação de melhorias na rodovia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também