BR-163 opera com interdições e pare-e-siga em nesta terça-feira(16)

Diversos trechos da BR-163 em Mato Grosso do Sul estão com interdições parciais nesta terça-feira (16) devido a ações de manutenção preventiva realizadas pela concessionária Motiva Pantanal.

Os serviços incluem tapa-buracos, reparos no pavimento, sinalização horizontal e limpeza de drenagem, e exigem operações em sistema de pare-e-siga e desvios provisórios, impactando diretamente o fluxo de veículos.

Trechos com desvio de tráfego

Sonora – entre os kms 831 e 829

São Gabriel do Oeste – entre os kms 634 e 632 e 626 e 624

Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari – entre os kms 534 e 533

Jaraguari – no km 519

Dourados – no km 273

Trechos em sistema pare-e-siga

Sonora – entre os kms 842 e 840

Pedro Gomes – entre os kms 788 e 786

Coxim – entre os kms 754 e 752

Rio Verde de MT – entre os kms 687 e 685

São Gabriel do Oeste – entre os kms 614 e 610

Bandeirantes – entre os kms 578 e 577, 565 e 564, 552 e 551

Jaraguari / Campo Grande – entre os kms 503 e 501

Campo Grande – no km 466, 452, 444, entre 442 e 440, no km 439, e entre 425 e 422

Rio Brilhante – entre os kms 323 e 322

Dourados – no km 247

Caarapó – entre os kms 220 e 219 e 208 e 206

Juti – no km 182 e 176

Mundo Novo – entre os kms 10 e 7

A Motiva Pantanal alerta para que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização nos pontos de obra. Em caso de chuva, as atividades poderão ser temporariamente suspensas.

Para acompanhar as condições da rodovia em tempo real clique em rodovias.motiva.com.br/pantanal . Ou disque Motiva Pantanal: 0800 648 0163 (ligação gratuita, inclusive por celular)

