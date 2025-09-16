BR-163 opera com interdições e pare-e-siga em nesta terça-feira(16)

Diversos trechos da BR-163 em Mato Grosso do Sul estão com interdições parciais nesta terça-feira (16) devido a ações de manutenção preventiva realizadas pela concessionária Motiva Pantanal.
Os serviços incluem tapa-buracos, reparos no pavimento, sinalização horizontal e limpeza de drenagem, e exigem operações em sistema de pare-e-siga e desvios provisórios, impactando diretamente o fluxo de veículos.
Trechos com desvio de tráfego
Sonora – entre os kms 831 e 829
São Gabriel do Oeste – entre os kms 634 e 632 e 626 e 624
Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari – entre os kms 534 e 533
Jaraguari – no km 519
Dourados – no km 273
Trechos em sistema pare-e-siga
Sonora – entre os kms 842 e 840
Pedro Gomes – entre os kms 788 e 786
Coxim – entre os kms 754 e 752
Rio Verde de MT – entre os kms 687 e 685
São Gabriel do Oeste – entre os kms 614 e 610
Bandeirantes – entre os kms 578 e 577, 565 e 564, 552 e 551
Jaraguari / Campo Grande – entre os kms 503 e 501
Campo Grande – no km 466, 452, 444, entre 442 e 440, no km 439, e entre 425 e 422
Rio Brilhante – entre os kms 323 e 322
Dourados – no km 247
Caarapó – entre os kms 220 e 219 e 208 e 206
Juti – no km 182 e 176
Mundo Novo – entre os kms 10 e 7
A Motiva Pantanal alerta para que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização nos pontos de obra. Em caso de chuva, as atividades poderão ser temporariamente suspensas.
Para acompanhar as condições da rodovia em tempo real clique em rodovias.motiva.com.br/pantanal. Ou disque Motiva Pantanal: 0800 648 0163 (ligação gratuita, inclusive por celular)