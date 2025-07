BR-163 passará por interdições em trechos na Capital no fim de semana

A BR-163 nos kms 484 e 486 (próximo à antiga Uniderp Agrárias), passa por interdições temporárias neste sábado e domingo (19 e 20), conforme anunciado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), na ocasião será feito o içamento das vigas de transposição do Viaduto Jardim Veraneio, que segue em reta final de construção.

O sistema de tráfego adotado será o modelo “Pare e Pare”, ou seja, com bloqueio nos dois sentidos simultaneamente por aproximadamente 45 minutos. Após esse período, haverá liberação alternada das pistas, com intervalo médio de 15 minutos entre as liberações.

A previsão é de que o bloqueio ocorra nos dois dias de operação, das 5h às 17h30, com liberação contínua das pistas a partir do final da tarde.

O Viaduto do Jardim Veraneio, localizado próximo à Uniderp Agrárias, é fruto de investimento privado da ordem de R$ 25 milhões. O projeto já concluiu o alargamento da Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, a implantação de uma nova rotatória e a construção de calçadas. Está prevista, ainda, a entrega de uma ciclovia no entorno da obra.

O viaduto contará com quatro alças de acesso à rodovia, garantindo fluidez ao tráfego em todas as direções.

Equipes da concessionária MSVia, empresa do Grupo Motiva, e da Polícia Rodoviária Federal estarão no local para orientar o tráfego e garantir a segurança dos usuários da via, minimizando riscos de acidentes.

