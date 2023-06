Cachorrinha é salva de incêndio pelo Corpo de Bombeiros em Campo Grande

Um incêndio de grande proporção atingiu uma residência na manhã deste domingo (4), na rua Graciana Maria do Rosário, na região da Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. Uma cachorrinha, a Maggie, foi salva pelo Corpo de Bombeiros durante o combate as chamas.

Não há informações ainda sobre o que possa ter iniciado o fogo, mas as chamas invadiram todos os cômodos da casa, causando problemas para a estrutura do local, onde mora uma família com criança.

A cachorrinha salva pelos militares foi encontrada debaixo da cama de um dos cômodos e saiu bastante faceira, correndo pela rua após ser entregue para a família.

Pelo menos duas viaturas estavam trabalhando no combate ao incêndio, mas foi destacado que os vizinhos foram cruciais até a chegada deles, que ajudaram a controlar o fogo para que não passasse para outras casa também.

Foram usados 3 mil litros de água durante 1 hora de trabalho.

