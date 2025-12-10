Cadastramento do Passe do Estudante 2026 já está aberto na Capital

O cadastramento e recadastramento do Passe do Estudante para o ano letivo de 2026 já está disponível, iniciado no dia 8 de dezembro e o prazo segue aberto até novembro do ano que vem. A primeira entrega de cartões está prevista para 2 de fevereiro e a solicitação é feita pelo site.

O benefício garante passagem gratuita no transporte coletivo para estudantes da educação básica, ensino superior e cursos técnicos de nível médio subsequente, tanto da rede pública quanto particular. Cada aluno pode cadastrar até seis linhas correspondentes ao trajeto residência–escola, com direito a duas viagens diárias e intervalo mínimo de 30 minutos entre usos.

Quem está solicitando pela primeira vez, ou não teve o benefício em 2025, deve pagar o valor equivalente a três tarifas para emissão do cartão 2026. Também é obrigatória a foto digital no padrão exigido pelo sistema. O pagamento pode ser feito nos terminais urbanos ou na Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus.

Após aprovação da foto, o estudante preenche os dados, imprime o formulário e o entrega à escola, responsável pela validação final. Alterações cadastrais podem ser feitas online antes da validação; depois disso, somente de forma presencial na Central do Passe do Estudante.

O calendário de validação dos formulários é semanal e segue até novembro de 2026. Mudanças como endereço, turno, curso ou linhas utilizadas devem ser registradas pelas escolas e revalidadas no sistema. Após emitidos, os cartões são enviados às instituições de ensino para retirada. Documentos não retirados em até 10 dias retornam ao órgão responsável e podem ter o benefício cancelado, salvo justificativa.

