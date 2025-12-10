Menu
Menu Busca quarta, 10 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Cadastramento do Passe do Estudante 2026 já está aberto na Capital

O prazo para solicitações segue aberto até 15 de novembro do ano que vem

10 dezembro 2025 - 15h51Taynara Menezes
Primeira entrega de cartões está prevista para 2 de fevereiroPrimeira entrega de cartões está prevista para 2 de fevereiro   (Foto: Divulgação)

O cadastramento e recadastramento do Passe do Estudante para o ano letivo de 2026 já está disponível, iniciado no dia 8 de dezembro e o prazo segue aberto até novembro do ano que vem. A primeira entrega de cartões está prevista para 2 de fevereiro e a solicitação é feita pelo site

O benefício garante passagem gratuita no transporte coletivo para estudantes da educação básica, ensino superior e cursos técnicos de nível médio subsequente, tanto da rede pública quanto particular. Cada aluno pode cadastrar até seis linhas correspondentes ao trajeto residência–escola, com direito a duas viagens diárias e intervalo mínimo de 30 minutos entre usos.

Quem está solicitando pela primeira vez, ou não teve o benefício em 2025, deve pagar o valor equivalente a três tarifas para emissão do cartão 2026. Também é obrigatória a foto digital no padrão exigido pelo sistema. O pagamento pode ser feito nos terminais urbanos ou na Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus.

Após aprovação da foto, o estudante preenche os dados, imprime o formulário e o entrega à escola, responsável pela validação final. Alterações cadastrais podem ser feitas online antes da validação; depois disso, somente de forma presencial na Central do Passe do Estudante.

O calendário de validação dos formulários é semanal e segue até novembro de 2026. Mudanças como endereço, turno, curso ou linhas utilizadas devem ser registradas pelas escolas e revalidadas no sistema. Após emitidos, os cartões são enviados às instituições de ensino para retirada. Documentos não retirados em até 10 dias retornam ao órgão responsável e podem ter o benefício cancelado, salvo justificativa.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Técnicos do CCZ também estarão no local
Cidade
Castramóvel levará atendimento gratuito para pets no Bosque dos Ipês neste sábado
Novo centro será em Três Lagoas
Cidade
Novo centro de triagem para animais silvestres em Três Lagoas desafogará CRAS da Capital
Foto: Divulgação
Cidade
Colônia de Férias da Cidade Dom Bosco realiza atividades para crianças e adolescentes
UPA Universitário, em Campo Grande
Saúde
Desabastecimento de medicamentos essenciais coloca saúde da população em risco, alerta CRM
Temporada atual encerra no dia 12 de dezembro, na Expo Sidrolândia
Cidade
Tendél formaliza expansão e confirma primeira data de 2026
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica
Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha.
Cidade
Com prazo até sexta, quase 2 mil cartas esperam adoção em campanha do Papai Noel dos Correios
O sorteio definiu 50 vagas e 50 suplentes para cada categoria
Cidade
Recomeçar Moradia sorteará mulheres e pessoas com deficiência nesta terça-feira
Capital abre inscrições para contratação temporária para auxiliar de acesso predial
Cidade
Capital abre inscrições para contratação temporária para auxiliar de acesso predial
Justiça obriga prefeitura a limpar terrenos públicos e privados abandonados em Campo Grande
Cidade
Justiça obriga prefeitura a limpar terrenos públicos e privados abandonados em Campo Grande

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade