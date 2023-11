Cadastro reserva para Inclusão ao Mercado de Trabalho está com inscrições abertas

Aos interessados em prestar serviços na Administração Pública Municipal, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), divulgou no Diogrande desta sexta-feira (17), a abertura das inscrições para cadastro reserva no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho – PRIMT.

As inscrições para o cadastro reserva serão realizadas nos dias 20, 21 e 22 de novembro, na sede da Funsat, das 7h às 11h, onde serão disponibilizadas 100 senhas por dia.

Os candidatos ao cadastro reserva no PRIMT deverão apresentar os seguintes documentos: Registro Geral de Identificação (RG), carteira de trabalho – CTPS (física ou digital); Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de residência; Certidão de nascimento ou casamento; Certidão de nascimento ou RG e CPF, dos filhos, dependentes e agregados; Comprovante da escolaridade ou declaração de escolaridade; Certificado militar, quando couber; e CAD ÚNICO (atualizado).

As atividades a serem realizadas pelos beneficiários do PRIMT terão caráter emergencial, eventual e voluntário, na execução de serviços de interesse da Administração Pública Municipal e da comunidade local, com prioridade para as seguintes atividades: limpeza, conservação e consertos diversos em praças, escolas, centros infantis, centros sociais, unidades de saúde ou assemelhados, aparelhos e canteiros públicos; além de roçada, capina, podas, varrição e conservação de próprios e logradouros públicos e preparação de áreas públicas para a realização de eventos, entre outras atividades escritas no edital.

Poderão se inscrever para cadastro reserva os cidadãos que comprovarem as seguintes situações: idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos até 67 (sessenta e sete) anos; estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) mediante apresentação da Folha resumo (que consta a composição familiar), Número de Identificação Social (NIS); estar em situação de desemprego por período igual ou superior a 06 (seis) meses; declarar residência no município de Campo Grande há, pelo menos 01 (um) ano (apresentar comprovante de residência); possuir renda familiar per capita não superior a ½ (meio) salário mínimo vigente.

Aos beneficiários convocados para realização de atividades laborais será oferecido qualificação profissional e social, visando à preparação para a inclusão do beneficiário no mercado de trabalho formal.

Deixe seu Comentário

Leia Também