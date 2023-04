Calendário 2023: Licenciamento inicia para veículos com placa final 1 e 2

Os vencimentos de Licenciamento dos veículos registrados em Mato Grosso do Sul começam este mês, iniciando para os veículos com placa final 1 e 2. Estipulado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), o calendário anual, do exercício de 2023, entrou em vigor no dia 1º de janeiro.

Conforme o calendário, até o final do mês de abril, os veículos com placas final 1 e 2 devem efetuar o pagamento do licenciamento, que pode ser pago em qualquer Agência do Detran-MS ou na rede bancária credenciada: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e Banco Postal dos Correios e Rede Pague Fácil.

Além da guia impressa que chega no endereço cadastrado pelo proprietário, é possível emitir a guia virtualmente. Basta acessar o Portal de Serviços ou aplicativo Detran MS.

O sistema irá solicitar os dados da placa e renavam do veículo. Para os casos em que o proprietário optou pelo parcelamento do IPVA, no momento de gerar a guia, é possível emitir o boleto com ou sem os valores restantes. "Porém, informamos que o Licenciamento somente será realizado se o Parcelamento do IPVA estiver em dia", esclarece a mensagem em destaque.

PLACA FINAL MÊS

1 e 2 - Abril

3 - Maio

4 e 5- Junho

6 - Julho

7 e 8- Agosto

9 - Setembro

0 - Outubro

