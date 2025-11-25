Menu
Calendário de feriados e pontos facultativos para 2026 é divulgado; confira

Publicação reforça manutenção dos serviços essenciais e esclarece regras para servidores estaduais ao longo do ano

25 novembro 2025 - 15h12Taynara Menezes
Governadoria Governadoria   (Foto Álvaro Rezende)

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta terça-feira (25) o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para 2026. As datas serão adotadas pelos servidores dos órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

De acordo com a publicação, a definição do calendário não compromete o funcionamento dos serviços essenciais, que deverão ser mantidos por meio de escalas ou plantões organizados por cada secretaria ou órgão. O documento também determina que feriados municipais serão observados nas localidades onde se situam as unidades estaduais, conforme legislação municipal.

A administração estadual reforça ainda que pontos facultativos estabelecidos por decretos federais ou municipais não se aplicam automaticamente aos órgãos do Estado, valendo apenas aqueles oficialmente definidos pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Feriados de 2026

Entre os feriados nacionais e estaduais previstos estão:

1º de janeiro – Ano Novo

3 de abril – Paixão de Cristo

21 de abril – Tiradentes

1º de maio – Dia do Trabalhador

7 de setembro – Independência do Brasil

11 de outubro – Criação do Estado

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro – Finados

15 de novembro – Proclamação da República

20 de novembro – Dia da Consciência Negra

25 de dezembro – Natal

Pontos facultativos

Também foram definidos como pontos facultativos:

2 de janeiro

16 e 17 de fevereiro – Carnaval

18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas (até às 13h)

2 de abril – Véspera da Paixão de Cristo

20 de abril – Véspera de Tiradentes

4 e 5 de junho – Corpus Christi

28 de outubro – Dia do Servidor Público

24 de dezembro – Véspera de Natal

31 de dezembro – Véspera de Ano Novo

Com o calendário definido com antecedência, a gestão estadual busca organizar a rotina administrativa e garantir previsibilidade aos servidores.

