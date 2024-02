JD1TV: Calorão! Fábrica da Capital produz até 1000 litros de sorvete por semana; veja

Quem não ama um sorvetinho nesse clima quente de Campo Grande, né!? O JD1TV trouxe curiosidades de como é a produção do queridinho do verão. Em média, a fabricação do sorvete dura uma semana, dividida entre três etapas: pasteurização, fabricação e congelamento. No total, são 42 sabores produzidos pela Pluma Sorvetes, sendo o Napolitano, o mais consumido pelos clientes.

Após a fabricação, os sorvetes são levados para as lojas que ficam em diferentes bairros de Campo Grande, como Moreninhas e São Francisco. “As sorveterias é no sistema self-service, a pessoa pega, se serve à vontade, coloca cobertura, tem as guloseimas também que serve, no final coloca na balança e é pesado”, explicou o Gerente de Produção da Pluma, Valtemir José dos Santos.

Assista a reportagem completa:

