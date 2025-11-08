Menu
Câmara de Campo Grande vai homenagear juventude católica com Medalha São Carlo Acutis

Sessão solene acontece na segunda-feira (10), às 19h, e reconhece jovens e apoiadores da evangelização dos fiéis

08 novembro 2025 - 16h12Taynara Menezes
Carlo AcutisCarlo Acutis   (Reprodução)

A Câmara Municipal de Campo Grande vai realizar, na próxima segunda-feira (10), às 19h, a Sessão Solene de Outorga da “Medalha Legislativa São Carlo Acutis”, homenagem destinada a pessoas que se destacam pela dedicação e contribuição à Juventude Católica.

A iniciativa é do vereador André Salineiro, a proposta é reconhecer o protagonismo juvenil na Igreja, homenageando jovens que servem com dedicação em suas comunidades, seja em pastorais, movimentos, iniciativas sociais ou evangelização.

A medalha leva o nome de São Carlo Acutis, jovem italiano nascido em 1991, conhecido por sua profunda fé católica e por usar a internet como meio de evangelização. Ele faleceu aos 15 anos, em 2006, vítima de leucemia.

Campo Grande tem uma ligação especial com o santo: foi na cidade que ocorreu o milagre reconhecido pelo Vaticano e que levou à sua beatificação. O protagonista foi Matheus Lins Vianna, hoje com 15 anos, que quando criança foi diagnosticado com pâncreas anular, uma condição grave que o impedia de se alimentar. Após orações da família e um toque espontâneo em uma relíquia de Carlo Acutis durante uma celebração, ele foi curado de forma inexplicável, conforme exames médicos posteriores.

Carlo Acutis foi beatificado em 2020 e canonizado em 7 de setembro de 2025 pelo Papa Leão XIV, tornando-se o primeiro santo da geração “millennial”.

A Sessão Solene pretende reconhecer e incentivar o papel dos jovens católicos que, inspirados pelo exemplo de São Carlo Acutis, se dedicam à evangelização e ao serviço nas comunidades.

