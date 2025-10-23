Câmara estuda criação de Fundo de Mobilidade como solução para crise no transporte

Após uma paralisação de duas horas dos trabalhadores do Consórcio Guaicurus, na manhã de quarta-feira (22), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, convocou reunião emergencial com a Comissão de Transporte e Trânsito para discutir soluções para evitar novos prejuízos à população e enfrentar a crise no transporte coletivo.

Na reunião, os vereadores decidiram acelerar a criação do Fundo Municipal de Mobilidade e Trânsito, que busca garantir previsibilidade nos repasses e um novo modelo de financiamento do sistema.

Papy classificou a situação como inadmissível e afirmou que a Câmara acompanha o problema desde o início, notificando o Ministério Público e cobrando o Executivo. Segundo ele, há atrasos de cerca de quatro meses nos repasses do passe estudantil pelos governos municipal e estadual, somando R$ 9,5 milhões, o que provocou o atraso nos pagamentos do consórcio e levou à paralisação.

A Câmara também encaminhou toda a documentação às autoridades competentes e planeja uma reunião com a prefeita, o consórcio e o sindicato para buscar soluções conjuntas. O Fundo de Mobilidade deverá ser composto por receitas de multas, estacionamentos e outras fontes, garantindo estabilidade financeira e transparência nos repasses.

“A Câmara considera inaceitável qualquer tipo de prejuízo ao usuário do transporte coletivo. A Casa vem acompanhando o problema desde o início, notificando o Ministério Público e cobrando respostas do Executivo. Agora, com o Fundo de Mobilidade, queremos criar um mecanismo de repasse direto e transparente, para que os recursos destinados ao transporte cheguem ao destino sem atrasos”, afirmou Papy.

Com o novo instrumento, a Câmara Municipal busca auxiliar na construção de mecanismos que consolidem um modelo sustentável de financiamento, assegurando que crises como não se repitam.

Além do presidente Papy, o encontro reuniu os vereadores Dr. Lívio, presidente da Comissão, além dos membros Ana Portela, Herculano Borges e Silvio Pitu, e os parlamentares Professor Riverton, Leinha, Wilson Lands e Ronilço Guerreiro, além do Procurador Fernando Pinese, Chefe de Gabinete da Presidência da Casa de Leis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também