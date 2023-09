Câmara institui Comissão para acompanhar implantação do Hospital Municipal

Uma comissão especial para acompanhar a implantação do Hospital Municipal de Campo Grande foi instalada na Câmara Municipal. Ontem (18), a Casa realizou audiência pública para debater a implantação do complexo hospitalar.

O grupo foi instituído por meio do Ato n. 280, da Mesa Diretora, e é composto pelos vereadores Luiza Ribeiro, Ademir Santana, Ayrton Araújo, Claudinho Serra, Dr. Victor Rocha, Júnior Coringa, Professor André Luis, Ronilço Guerreiro e Zé da Farmácia.

O presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, afirmou que o Poder Legislativo tem muito a contribuir para a implementação do Complexo do Hospital Municipal. Ele destacou que os vereadores vão acompanhar de perto a execução da obra da unidade e que também podem contribuir através das emendas impositivas.

“É um tema muito importante e que gera grande expectativa a população da Capital. Especialmente porque a saúde é um ponto problemático da cidade. A Câmara tem que participar desse debate e vai fiscalizar de perto. Já a prefeitura precisa conduzir com transparência e democracia o debate, porque a saúde é prioridade para todos. Mesmo que a prefeita tenha anunciado, o mais importante é o povo e a Câmara participar dessa discussão, explicar e cobrar a execução. A Câmara é a casa do debate. Aqui nascem as decisões que envolvem a sociedade”, disse Carlão.



O projeto, anunciado pela prefeita Adriane Lopes na última semana, prevê 250 leitos de internação, 10 salas de cirurgia, centro de diagnóstico por imagem e suporte de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A implementação da nova unidade, segundo a Prefeitura, será fruto de uma Parceria-Público-Privada e o investimento previsto é de R$ 200 milhões.



Deixe seu Comentário

Leia Também