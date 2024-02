Camelódromo de Campo Grande reabre nesta 'Quarta-feira de Cinzas'

Três dias após ser atingido por um incêndio, o Camelódromo de Campo Grande reabriu nesta quarta-feira (14). O local foi atingido por um incêndio que destruiu sete das 473 bancas no último domingo (11).

De acordo com Narciso Soares, presidente camelódromo, a suspeita é que as chamas tenham começado em razão do superaquecimento de um aparelho eletrônico que estaria ligado na tomada para carregar, mas ainda está sendo investigado. O laudo que investiga as causas ainda não foi concluído.

O camelódromo de Campo Grande tem 473 boxes e foi inaugurado há 26 anos.

Nesta 'Quarta-feira de Cinzas', o horário de funcionamento é das 12h às 18h.

