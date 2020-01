Caminhão atinge rede elétrica e deixa moradores do Rita Vieira sem luz

Moradores do bairro Rita Vieira procuraram a equipe de reportagem do JD1 Notícias para reclamarem da falta sem luz nesta terça-feira (29). O fornecimento foi interrompido por volta das 12h30, segundo relatos.

O JD1 entrou em contato com a Energisa para esclarecimentos. De acordo com a concessionária, a falta de luz se deu pelo rompimento de cabos a passagem de um caminhão que transportava uma colheitadeira, na rua Assunção esquina com a rua Rio Bonito.

A concessionária explicou que imediatamente equipes da distribuidora foram deslocadas e realizam atendimento emergencial na localidade para normalizar o fornecimento de energia aos 398 clientes que ficaram sem energia na região.

A redação recebeu a resposta da Energisa às 13h56, que deu previsão para o fornecimento ser normalizado por completo em até 30 minutos.

Atenção

A orientação da Energisa é para a população para não tocar ou se aproximar de cabos rompidos ou caídos ao chão e das partes metálicas dos veículos, para evitar choques elétricos.

Em casos como esse, o cliente deve entrar em contato imediatamente com a concessionária pelo 0800 722 7272 ou com o Corpo de Bombeiros.

