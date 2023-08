JD1TV: Caminhonete capota ao atingir carro estacionado na Marquês de Pombal

Durante a manhã desta quinta-feira (3), uma caminhonete L2 Triton capotou na rua Marquês de Pombal, região do bairro Tiradentes, após colidir contra um Hyundai CRV estacionada.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o veículo estava em uma velocidade considerável e o acidente aconteceu por volta das 7h da manhã.

Nas imagens da câmera de segurança, é possível notar que a L2 Triton raspa a lateral de um Volkswagen Gol, que também está estacionado, mas logo bate na traseira da CRV e capota no meio da pista.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas houve no atendimento por parte do condutor. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local, organizou o trânsito e deu prosseguimento a ocorrência.

Veja o momento do acidente:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também