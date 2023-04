Campanha "Aquece MS" arrecada cobertores e roupas de frio; Saiba como ajudar

Começou nesta terça-feira (4) a campanha "Aquece MS". Além dos tradicionais pontos de arrecadação, em Campo Grande e Dourados, araras solidárias estão disponíveis em quatro terminais de ônibus da Capital. A campanha é uma iniciativa da TV Morena com Rotary, que ajuda milhares de famílias carentes a enfrentarem o inverno com mais segurança e dignidade.

Os interessados devem levar suas doações em bom estado até um dos pontos de coleta. As araras estão disponíveis para quem quiser doar e também recolher as roupas nos terminais Guaicurus, Bandeirantes, General Osório e Morenão.

Na Capital, a campanha é realizada junto da Unimed Campo Grande, Energisa, Comper e Águas Guariroba. Além de contar com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o Exército. Já em Dourados, a realização tem apoio do Corpo de Bombeiros e do Exército, com apoio do Sicredi, farmácia São Bento, Hotel Bahamas e restaurante Kikão.

Confira os pontos de coleta:

Campo Grande

Comper Brilhante

Comper Itanhangá

Comper Jardim dos Estados

Comper Spipe Calarge

Comper Tamandaré

Comper Ypê Center

Energisa - Atendimento (Av. Calógeras, 2499 - Centro)

Energisa - Espaço Energia (Av. Afonso Pena, 3901 - Jardim dos Estados)

Energisa - Sede (Av. Gury Marques, 8000 - Jardim Santa Felicidade)

Águas Guariroba - Sede (Antônio Maria Coelho - Centro)

Águas Guariroba - Atendimento (Marechal Cândido Mariano Rondon, 1808 - Centro)

Dourados

Hotel Bahamas (João Cândido da Câmara, 750 - Centro)

São Bento (Av. Weimar Gonçalves Torres, 1345 - Centro)

Sicredi Água Boa

Sicredi Dourados

Sicredi Integração

Sicredi Jequitibá

Sicedi Parque do Lago

Sicredi Universitário

Inpasa (BR-163)

Unigran (Balbina de Matos, 2121 - Jardim Tropical).

